04.01.2017 20:50 Dün kaybolmuştu: Bugün cesedi bulundu

Pendik sahilinde 1 gündür kayıp olan ve ailesi tarafından her yerde aranan gencin cesedi bulundu. Pendik sahilinde 1 gündür kayıp olan ve ailesi tarafından her yerde aranan gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pendik'te M.K. (22) isimli genç dün kaybolmuştu. Genç ailesi tarafından her yerde aranırken, M.K.'yi arayan bir arkadaşı sahilde dolaşırken kayalıklarda bir ceset fark etti. Cesedin arkadaşına ait olduğunu anlayan şahıs durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından M.K.'nin cesedi önce Pendik Devlet Hastanesine ardından da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Metin Başar /İHA)