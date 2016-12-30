30.12.2016 23:58 Dükkanı basarak iş yeri sahibini darp ettiler

İstanbul Üsküdar'da bir dükkanı basan şahıslar iş yeri sahibini darp etti. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Üsküdar'da bir dükkanı basan şahıslar iş yeri sahibini darp etti. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Üsküdar'da düğün-davet organizasyonu yapan dükkanı



7-8 kişilik bir grup bastı. Şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi bulunan



iş yeri sahibi Ali Bozkurt'u darp etti. Dükkanda bulunan bir genç kız iş yeri sahibini kurtarmaya çalışırken, saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

