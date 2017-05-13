Düğününe bir gül kala öldürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan Ramazan Kaya ile komşusu Musa Ömür arasında çıkan kavgada tüfekle ağır yararlanan ve yarın düğünü olduğu öğrenilen İsmail Kaya (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan Ramazan Kaya ile komşusu Musa Ömür arasında çıkan kavgada tüfekle ağır yararlanan ve yarın düğünü olduğu öğrenilen İsmail Kaya (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa'nın Yenmiş Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki İsmail Kaya'nın düğün eğlenceleri nedeniyle Baba Ramazan Kaya evin önünde davul zurna çaldırmak istedi. Bu esnada daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Ramazan Kaya'nın komşusu Musa Ömür, rahatsız olduğunu ileri sürerek eğlencenin yapılmamasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya ile Ömür arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Ömür yanında getirdiği tüfekle kavgayı ayırmaya çalışan İsmail Kaya'yı ağır yararlanırken babası ile annesi Gülbahar Kaya'da vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kaya, kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan Ramazan Kaya ile eşi Gülbahar Kaya'nın sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Çıkan kavgada yaşamını yitiren İsmail Kaya'nın yarın yapılacak düğünle dünya evine gireceği öğrenilirken Olaydan sonda kaçan zanlı Musa Ömür Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen - Sinan Yeniçeri/İHA)