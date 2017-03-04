Düğününde öldürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ceza evinden tahliye olan bir kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen koğuş arkadaşı tarafından düğünü sırasında silahla vurularak öldürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ceza evinden tahliye olan bir kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen koğuş arkadaşı tarafından düğünü sırasında silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Soğukhava Mevkisinde meydana geldi. Ceza evinden cinayet suçundan yeni tahliye olan Daimi Akyüz (46), hayatını bir kadınla birleştirmek istedi. Daha önce iki kez boşanan Akyüz, düğün için hazırlıklarını tamamladı ve bir restoran kiraladı.

Daimi Akyüz, bir ara sigara içmek için davetli arkadaşı Zafer Yıldırım (37) ile dışarıya çıktı. Bu sırada yanlarına yaklaşan Erdal T. (35) silahla Akyüz'e ateş etti. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen Zafer Yıldırım'ı da silahla yaralayan Erdal T. olay yerinden kaçtı. Aliağa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Akyüz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



CEZAEVİNDEN ARKADAŞI ÇIKTI, İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Akyüz'ü silahla vurduğu iddia edilen Erdal T.'nin Akyüz'ün ceza evinden arkadaşı olduğu; ancak Erdal T.'nin Akyüz ile husumetinin bulunduğu iddia edildi. Daimi Akyüz'ün Aliağa ilçesinde ikamet etmediği, hasımlarından kaçtığı için düğün yapacağı adresi gizli tutarak Aliağa'ya geldiği ileri sürüldü. Olaydan sonra çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zanlının da kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

