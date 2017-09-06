06.09.2017 19:25 Düğüne ambulansla gidenlere soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı, 'Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar' başlığıyla yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı, "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Medyada, "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

