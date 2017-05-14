Düğünde maganda dehşeti

Hindistan'da bir düğün töreninde silahlar ateşlenmeye başlayınca facia yaşandı.
Hindistan'da bir düğün töreninde silahlar ateşlenmeye başlayınca facia yaşandı. Ujjain kentinde yaşanan olayda, misafirlerden biri, silahlardan birinin hedefi oldu. Başından vurulan ve yere düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.