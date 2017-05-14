Düğünde maganda dehşeti

Hindistan'da bir düğün töreninde silahlar ateşlenmeye başlayınca facia yaşandı.

Hindistan'da bir düğün töreninde silahlar ateşlenmeye başlayınca facia yaşandı.

Ujjain kentinde yaşanan olayda, misafirlerden biri, silahlardan birinin hedefi oldu. Başından vurulan ve yere düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

