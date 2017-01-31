Düğünde dehşet kamerada

En mutlu günlerinde dehşeti yaşadılar.

En mutlu günlerinde dehşeti yaşadılar.

Görüntülerin adresi Brezilya. Kilisede düzenlenen törende gelinle damadın arkasında yürüyen bir adam, bir anda silahını çekerek ateş etmeye başlıyor. Bazı kişilerin mermilerin hedefi olduğu görülürken, konuklar çığlıklarla kaçmaya başlıyor.

Korkunç olay ve sonrasında yaşanan panikse kameraya anbean böyle yansıyor.

