Düğün törenine intihar saldırısı: 26 ölü

Irak'ın Tikrit kenti yakınlarındaki Haccac köyünde bir düğün törenine yönelik intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Tikrit kenti yakınlarındaki Haccac köyünde bir düğün törenine yönelik intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, düğün merasiminin yapıldığı yerde iki patlama oldu. Ardından da güvenlik merkezine iki saldırı yapıldı. Güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve başka saldırılar olmasından korkulduğu için geniş bir alanda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
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