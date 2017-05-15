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Düğün töreninde uçkun festivali
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Düğün töreninde uçkun festivali

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yeğeni İdris Aydın'ın düğün töreninde düzenlediği uçkun festivali ilginç görüntülere sahne oldu.

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yeğeni İdris Aydın'ın düğün töreninde düzenlediği uçkun festivali ilginç görüntülere sahne oldu.
Rojbin İsaoğlu ile dünya evine giren yeğeni İdris Aydın'ın düğün töreninde kanser hastalığı başta olmak üzere birçok derde deva olan uçkun bitkisi için beste hazırlayan Aydın Aydın, bir eşeğin sırtında getirilen uçkunlardan kostüm yaptı. 250 hanelik Bağışlı köyünün yüksek kesimlerinde toplanan uçkunla düğün törenine gelen Aydın, davetliler etrafından alkış yağmuruna tutuldu. Kanser ilacı uçkunun faydaları ilgili bestelediği Türkçe ve Kürtçe şarkıyı seslendiren türkücü, arkasındaki eşekle birlikte düğün alanının içine girerek davetlilere uçkun ikram etti.
Bir taraftan şarkısını seslendiren türkücü, diğer taraftan ise damat ve davetlilere uçkun dağıtmayı sürdürdü. Burada konuşan Aydın Aydın, Hakkari'nin Bağışlı köyünde bütün dünyaya şifa dağıttıklarını söyledi. Aydın Aydın, "Hakkari'den bütün dünyaya mucizevi ilaç, kimi yerde ışgın, uşgun, dağ muzu, revas ve uçkun olarak bilinen bu bitki, tüm dertlere devadır. Ekşimsi tadı, mis kokulu yaprağı, ye ye reçetesiz ilaçtır ve kansere tek çaredir. Yeğenimin düğün töreninde kendi köyüm olan Bağılı köyünde bir festivalle tanıttık. Artık Hakkari'de her yıl mayıs ayında uçkun festivali düzenleyeceğiz. Uçkun kansere çare bulur, şekere iyi gelir, sindirim yolları için muhteşem, muzumuz ve bütün dertlere devadır. Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Bu güzel bitki Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde yetişir. Bu mevsimde bunu ihmal etmeyelim. Uçkuncu baba, şifa dağıtmaya devam edecek" dedi.

YÖRESEL KIYAFETLERLE UÇKUN DEFİLESİ DÜZENLENDİ
Yöresel kıyafet giyen birbirinden şık kızlar ise sırtlarında heybe ve içinde bulunan uçkunlarla defile düzenleyerek masada bulunan 4 jüri üyesinin önüne çıktı. Defilede birinci gelen bir genç kız ise iş adamı H. Hasan Aydın tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Yöresel kıyafet defilesinin ardından en güzel kuzu yarışması düzenlendi. Birbirinden güzel kuzular da jüri üyelerinin huzuruna getirildi. Seçilen en güzel kuzunun sahibine de çeyrek altın ödülü verildi.

UÇKUN YEME YARIŞMASI
Defile ve en güzel kuzu yarışmasının ardından bu defa jüri üyeleri huzurunda uçkun yeme yarışması düzenlendi. Uçkunları hızlı bir şekilde yiyen bazı yarışmacılar zor anlar yaşayıp diskalifiye olurken, birince gelene ise çeyrek altın ödülü verildi. Yöresel kıyafet ve ellerinde uçkun bulunan küçük kızlar ise herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Türkücü Aydın Aydın'ın etrafında toplanan kız çocukları, hep bir ağızdan Türkçe ve Kürtçe olarak 'reçetesiz kanser ilacı uçkun ye' tezahüratlarında bulundular. Hakkari'de ilk defa düzenlenen uçkun festivalinin ardından düğün töreni devam etti. Davetliler canlı müzik ve davul zurna eşliğinde halay çektiler.
Düğün törenine il merkezi ve ilçeler başta olmak üzere Van, İstanbul ve değişik illerden iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

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