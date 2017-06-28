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Düğün konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
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Düğün konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç stadından sanayi sitesine yoluna girmek isteyen Gökhan Akbaba (22) himayesindeki 26 K 501 plakalı araç ile düğün konvoyunda bulunan Nizamettin Gürbüz yönetimindeki 43 YD 581 plakalı araç çarpıştı. Kazada taraflar arasında gerginlik meydana geldi. Gerginlik polislerin araya girmesiyle son buldu. Kazada sürücü Gökhan Akbaba (22) ile diğer otomobilde bulunan Gülşen Gürbüz (43), Nefise Temel (54) ve Ecrin Nas Gürbüz (9) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(Tamer Yiğit /İHA)

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