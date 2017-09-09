09.09.2017 17:22 Düğün konvoyunda tehlikeli anlar

Bolu'da, düğün konvoyunda gelin arabasının önüne para almak için atlayan çocuklar tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Bolu'da, düğün konvoyunda gelin arabasının önüne para almak için atlayan çocuklar tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahlarını kıydırarak hayatlarını birleştiren çift, araçlarına binerek salondan ayrılmak istedikleri sırada 2 çocuk gelin arabasının önüne geçerek para istedi. Gelin arabasını süren vatandaş çocukların aracın önünden çekilmesini istemesine rağmen, 2 çocuk aracın önünden ayrılmadı.

Araç içerisinde sinirlenen sürücü aracını hareket ettirdiği sırada çocuklardan birisi otomobilin üzerine atlayarak tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Ani frenle duran sürücü ise araçtan inerek çocuklara tepki gösterdi.

Para almak için otomobilin üstüne atlayan çocuğun yaşattığı tehlike bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



