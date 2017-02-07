07.02.2017 13:27 Duble yolda tehlikeli yolculuk

Sakarya'da duble yolda tehlikeli bir yolculuk yapan otomobilin görüntüleri kameralara yansıdı. Sakarya'da duble yolda tehlikeli bir yolculuk yapan otomobilin görüntüleri kameralara yansıdı.

Kaynarca - Karasu duble yolunda otomobilin bagajına PVC pencere yüklemiş ve kapısı açık halde duble yol boyunca yolculuk yapan otomobil sürücüsü, yolu kullanan diğer vatandaşlarında hayatını tehlikeye attı. Duruma tepki gösteren ve yolda seyir halinde olan diğer vatandaşlar ise bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

(Murat Hazer / İHA)

