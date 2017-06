Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta gazeteci Doğan Heper, Levent Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta gazetecinin eşi İffet Heper, 'Şuanda onun adına duyduğum sözler, övgüler, iyilikleri her şeyiyle dua gibi gidiyor arkasından' dedi.

Hayatını kaybeden usta gazeteci Doğan Heper, Levent Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta gazetecinin eşi İffet Heper, "Şuanda onun adına duyduğum sözler, övgüler, iyilikleri her şeyiyle dua gibi gidiyor arkasından" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden duayen gazeteci Doğan Heper, ebediyete uğurlandı. Uzun zamandır Milliyet Gazetesinin Genel Yayın Müdürlüğü görevini yürüten Heper için gazete önünde düzenlenen törenin ardından Levent Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Heper ailesi başta olmak üzere siyaset, basın ve iş dünyasından bir çok kişi katıldı. Usta gazetecinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenlerinin duygusal anlar yaşadığı görüldü. Heper ailesi taziyeleri kabul ederken, yakınları aileye teselli verdi. Usta gazeteci Heper için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı.

Doğan Heper 'in eşi İffet Heper, "Onunla her zaman gurur duymuştum. Şimdi daha çok duyuyorum. Çünkü çok değerli bir gazeteciydi. Bunu biliyorum ama şuanda onun adına duyduğum sözler, övgüler, iyilikleri her şeyiyle dua gibi gidiyor arkasından. Kendisini çok sevdirmiş saydırmış ve çok severek yaptığı işini son dakikaya kadar yaptı. Onunla ailece gurur duyuyoruz. Basın dünyası da gurur duyuyormuş" diye konuştu.

Doğan Heper'in dostu Oktay Ekşi ise, "Onun tertemiz bir gazeteci olduğunu belirtmek lazım mesleğimize her zaman katkıda bulundu hem kendi itibarının hem de mesleğimizin itibarının yükselmesinde geçen hizmetleri sanıyorum ki unutulmaz. Kendisini erken kaybettiğimizi düşünüyorum. Daha uzun yıllar hizmet verebilecek kapasiteye sahip bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Usta gazeteci Doğan Heper'in naaşı cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

(Caner Sönmez/İHA)