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DSİ Uzungöl için harekete geçti
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DSİ Uzungöl için harekete geçti

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün temizlenmesi için DSİ 22. Bölge Müdürlüğü harekete geçti ve göl temizliği için sözleşme imzalandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün temizlenmesi için DSİ 22. Bölge Müdürlüğü harekete geçti ve göl temizliği için sözleşme imzalandı.
Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en çok turist ağırlayan merkezlerinden biri olan Uzungöl'ün temizliği için, DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcisi arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında 4 metre derinlikten çıkarılacak çamur, pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşınacak ve ayrıca depo sahası da membran ile kaplanacak. 150 bin metreküp rüsubatın çıkarılması beklenen Uzungöl, temizlik çalışmalarının ardından pırıl pırıl bir görünüme kavuşacak.
DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber, göl temizliğinin 150 gün içinde tamamlanmasının planladığını belirterek, "Uzungöl, turizmde Doğu Karadeniz'in incisi konumundadır. Bu doğal güzelliği korumak için, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı sonrasında, gölü rüsubatlardan temizlemek maksadıyla çalışma başlattık. Geldiğimiz noktada yüklenici firma temsilcisiyle sözleşmeyi imzaladık. İlgili firma göl temizliğini sözleşmeye göre 150 gün içerisinde tamamlayacaktır. DSİ olarak Trabzon'u kalkındırmak ve taşkın risklerinden korumak için, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nde ayrıca, Düzköy ilçesi Çayırbağı köyü Doğankaya Mahallesi ve Yomra Şana Beldesi Kayabaşı Köyü Ekşili Deresi Taşkın Koruma İnşaatı işlerinin de sözleşmelerinin yüklenici firma temsilcileri ile imzalandığını sözlerine ekledi.
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