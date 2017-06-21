Drone'lar 'Kadir Gecesi' için uçtu

Türkiye'deki drone gönüllüleri ülken için uç projesi kapsamında kadir gecesine özel klip hazırladı.

Türkiye'deki drone gönüllüleri ülken için uç projesi kapsamında kadir gecesine özel klip hazırladı.

45 ayrı ildeki ecdat camilerinin gökyüzünden görüntüleri çekilerek hazırlanan klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Proje koordinatörü Resul Hastürk: "Amacımız bu yıl Kadir Gecesi'nde camilerimizi daha fazla doldurabilmenin yolunu bulmaktı. Ülkemizde çok güzel camilerimiz var. Bizler de amatör drone kullanıcıları olarak elimizdeki teknolojiyi ülkemize hizmet anlamında kullanmaya karar verdik. Umarım çektiğimiz görüntülerle halkımızın gönlüne dokunabiliriz" dedi.

Daha önce proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden drone görüntüsü paylaşan ekip, Kadir Gecesi için hazırlanan klipte başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Millet" olmak üzere 100 caminin gökyüzünden görüntülerine yer verdi.

