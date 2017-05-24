Drone ile yangın söndürüp, gölden adam kurtarıyorlar

Litvanya merkezli bir girişim firmasının ürettiği drone yangın söndürüyor, göl ortasında boğulmak üzere olan insanları kurtarıyor.

Litvanya merkezli bir girişim firmasının ürettiği drone yangın söndürüyor, göl ortasında boğulmak üzere olan insanları kurtarıyor.

Litvanyalı Aerones şirketi tarafından tasarlanan güçlü motorlara sahip drone'ler, yangın söndürmekten kayak yaptırmaya kadar her işi beceriyor. 200 kiloya kadar yük taşıyabilen drone yüksek güçlü motorlar sayesinde en tehlikeli olaylarda dahi görev alabiliyor. Yüksek binalara müdahalede zorlanan itfaiye ekiplerine yüksekten su sıkarak yardımcı olan drone, dakikalarca havada kalabiliyor. Öte yandan, doğal felaket ya da kaza sonrasında zor ulaşılan bölgelerde mahsur kalan insanlar drone yardımıyla kurtarılabiliyor.

Tehlikeli görevleri başarıyla yerine getirebilen drone'larin kullanıldığı diğer bir alan ise spor. Kayak tutkunları drone yardımıyla eğimli araziye gerek duymadan kayabiliyor. Su kayağı severler de tekneye gerek duymadan drone sayesinde su üzerinde süzülebiliyor.

(İdris Altun/İHA)