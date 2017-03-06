Drone ile tespit edildi: Jandarma harekete geçti

Zonguldak'ta drone ile yapılan çalışma sonucu 3 kaçak maden ocağı tespit edildi.

Zonguldak'ta drone ile yapılan çalışma sonucu 3 kaçak maden ocağı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asma Mahallesi Üzülmez mevkisinde kaçak maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı. Bölgede, insansız hava aracı da (drone) kullanılarak yapılan denetimlerde 3 kaçak ocak tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ocak sahipleri olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Y.K., 43 yaşındaki M.C. ve 65 yaşındaki B.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Sertaç Özdemir / İHA)