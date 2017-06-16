Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Drone destekli huzur operasyonu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Drone destekli huzur operasyonu

Mersin Otogarında 150 polisin katılımı ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.

Mersin Otogarında 150 polisin katılımı ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 'huzur' operasyonları sürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.
Drone destekle yürütülen uygulamada, durumundan şüphelenilen şahıslar Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan geçirilirken, perona farklı illerden gelen ve giden otobüslerde detaylı arama yapılarak şüphe uyandıran el çantaları ve valizler kontrol edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların farklı bölgelerde belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
(Hüseyin Kar /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kudüs'te çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Tır alt geçide sıkıştı
Filede şampiyon Fenerbahçe
Ertuğrul Tekşen, Bröndby'de A takıma çıktı
'Günyüzü görmeyecekler ve mahkemelerde hesap verecekler'
Trump, Küba ile normalleşme sürecini iptal etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kudüs'te çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Kudüs'te çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Tır alt geçide sıkıştı
Tır alt geçide sıkıştı
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Ertuğrul Tekşen, Bröndby'de A takıma çıktı
Ertuğrul Tekşen, Bröndby'de A takıma çıktı
'Günyüzü görmeyecekler ve mahkemelerde hesap verecekler'
'Günyüzü görmeyecekler ve mahkemelerde hesap verecekler'
Trump, Küba ile normalleşme sürecini iptal etti
Trump, Küba ile normalleşme sürecini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Londra'da yangın protestosu
Londra'da yangın protestosu
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük:1 yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük:1 yaralı
Bağdadi öldürüldü mü ?
Bağdadi öldürüldü mü ?
Adalet Yürüyüşü'nün ikinci bölümü tamamlandı
Adalet Yürüyüşü'nün ikinci bölümü tamamlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English