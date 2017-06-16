Drone destekli huzur operasyonu

Mersin Otogarında 150 polisin katılımı ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.

Mersin Otogarında 150 polisin katılımı ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 'huzur' operasyonları sürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.

Drone destekle yürütülen uygulamada, durumundan şüphelenilen şahıslar Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan geçirilirken, perona farklı illerden gelen ve giden otobüslerde detaylı arama yapılarak şüphe uyandıran el çantaları ve valizler kontrol edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların farklı bölgelerde belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

(Hüseyin Kar /İHA)