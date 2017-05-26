Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift yaparak caddeye girmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil caddede iki araca çarptı. 3 aracın ağır hasar gördüğü kaza güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift yaparak caddeye girmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil caddede iki araca çarptı. 3 aracın ağır hasar gördüğü kaza güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza Akyazı Pazarköy Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Pazarköy Caddesi'nin boş olduğunu görerek otomobiliyle şov yapmak isteyen sürücü, bir anda aracının kontrolünü kaybetti. Drift yapmak isterken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelen kazada ölen yaralanan olmadı. Caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki otomobil, hızla caddeye girerek park halindeki araçlara çarpıyor.

(Ali Yıldırım/İHA)