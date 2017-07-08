Drift yaparken araçtan fırladı

Drift yaparken canından oluyordu. Umman'da kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün drift yaptığı görülüyor. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla atarken sürücü de aracından fırlıyor.O anlar anbean amatör kameraya yansıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.