Drift yaparken araçtan fırladı

Drift yaparken canından oluyordu.

Drift yaparken canından oluyordu.

Umman'da kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün drift yaptığı görülüyor. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla atarken sürücü de aracından fırlıyor.O anlar anbean amatör kameraya yansıyor.

