Drift şovu az daha faciayla bitiyordu

Suudi Arabistan'da drift heyecanı, az daha faciayla bitiyordu.
Suudi Arabistan'da drift heyecanı, az daha faciayla bitiyordu. Drift sırasında kontrolü yitirilen kamyonet, bir anda takla atmaya başladı. Bu sırada izleyicilerden biri de kamyonetin altında kaldı. Fakat şahıs şanslıydı zira kamyonetin kasa kısmındaki boşluğa denk gelmiş ve olayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlatmıştı.
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