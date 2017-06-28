Drift çılgınlığı yine kazayla bitti.

Drift çılgınlığı yine kazayla bitti.

Katar'da lüks kamyonetiyle drift yapan adam, tozu dumana kattı. Ancak çok geçmeden sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet önce aydınlatma direğini devirdi, ardından da yan yattı. Olayda sürücü yaralandı.

