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Draftta ilk sıra Boston Celtics'in
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Draftta ilk sıra Boston Celtics'in

2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.

2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.
2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde ilk sıra Boston Celtics'in olurken, Los Angeles Lakers ikinci sırayı, Philadelphia Sixers da üçüncü sırayı alan ekipler oldu. 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan NBA draftına Türkiye'den Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da kayıt yaptırdı.
Gerçekleşen kura çekimi sonucunda oluşan draft sıraları şöyle:

1 - Boston Celtics
2 - Los Angeles Lakers
3 - Philadelphia Sixers
4 - Phoenix Suns
5 - Sacramento Kings
6 - Orlando Magic
7 - Minnesota Timberwolves
8 - New York Knicks
9 - Dallas Mavericks
10 - Sacramento Kings
11 - Charlotte Hornets
12 - Detroit Pistons
13 - Denver Nuggets
14 - Miami Heat
15 - Portland Trail Blazers
16 - Chicago Bulls
17 - Milwaukee Bucks
18 - Indiana Pacers
19 - Atlanta Hawks
20 - Portland Trail Blazers
21 - Oklahoma City Thunder
22 - Brooklyn Nets
23 - Toronto Raptors
24 - Utah Jazz
25 - Orlando Magic
26 - Portland Trail Blazers
27 - Brooklyn Nets
28 - Los Angeles Lakers
29 - San Antonio Spurs
30 - Utah Jazz
31 - Atlanta Hawks
32 - Phoenix Suns
33 - Orlando Magic
34 - Sacramento Kings
35 - Orlando Magic
36 - Philadelphia Sixers
37 - Boston Celtics
38 - Chicago Bulls
39 - Philadelphia Sixers
40 - New Orleans Pelicans
41 - Charlotte Hornets
42 - Utah Jazz
43 - Houston Rockets
44 - New York Knicks
45 - Houston Rockets
46 - Philadelphia Sixers
47 - Indiana Pacers
48 - Milwaukee Bucks
49 - Denver Nuggets
50 - Philadelphia Sixers
51 - Denver Nuggets
52 - Washington Wizards
53 - Boston Celtics
54 - Phoenix Suns
55 - Utah Jazz
56 - Boston Celtics
57 - Brooklyn Nets
58 - New York Knicks
59 - San Antonio Spurs
60 - Atlanta Hawks
(Oğuzhan Ort / İHA)

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