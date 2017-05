Draftta ilk sıra Boston Celtics'in

2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.

2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde ilk sıra Boston Celtics'in olurken, Los Angeles Lakers ikinci sırayı, Philadelphia Sixers da üçüncü sırayı alan ekipler oldu. 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan NBA draftına Türkiye'den Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da kayıt yaptırdı.

Gerçekleşen kura çekimi sonucunda oluşan draft sıraları şöyle:



1 - Boston Celtics

2 - Los Angeles Lakers

3 - Philadelphia Sixers

4 - Phoenix Suns

5 - Sacramento Kings

6 - Orlando Magic

7 - Minnesota Timberwolves

8 - New York Knicks

9 - Dallas Mavericks

10 - Sacramento Kings

11 - Charlotte Hornets

12 - Detroit Pistons

13 - Denver Nuggets

14 - Miami Heat

15 - Portland Trail Blazers

16 - Chicago Bulls

17 - Milwaukee Bucks

18 - Indiana Pacers

19 - Atlanta Hawks

20 - Portland Trail Blazers

21 - Oklahoma City Thunder

22 - Brooklyn Nets

23 - Toronto Raptors

24 - Utah Jazz

25 - Orlando Magic

26 - Portland Trail Blazers

27 - Brooklyn Nets

28 - Los Angeles Lakers

29 - San Antonio Spurs

30 - Utah Jazz

31 - Atlanta Hawks

32 - Phoenix Suns

33 - Orlando Magic

34 - Sacramento Kings

35 - Orlando Magic

36 - Philadelphia Sixers

37 - Boston Celtics

38 - Chicago Bulls

39 - Philadelphia Sixers

40 - New Orleans Pelicans

41 - Charlotte Hornets

42 - Utah Jazz

43 - Houston Rockets

44 - New York Knicks

45 - Houston Rockets

46 - Philadelphia Sixers

47 - Indiana Pacers

48 - Milwaukee Bucks

49 - Denver Nuggets

50 - Philadelphia Sixers

51 - Denver Nuggets

52 - Washington Wizards

53 - Boston Celtics

54 - Phoenix Suns

55 - Utah Jazz

56 - Boston Celtics

57 - Brooklyn Nets

58 - New York Knicks

59 - San Antonio Spurs

60 - Atlanta Hawks

