Draftta ilk sıra Boston Celtics'in

2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti.
2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi yapıldı. Kurada ilk sıradan seçme hakkını Boston Celtics elde etti. 2017 NBA draftında takımların seçim sırasını belirleyecek olan kura çekimi gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde ilk sıra Boston Celtics'in olurken, Los Angeles Lakers ikinci sırayı, Philadelphia Sixers da üçüncü sırayı alan ekipler oldu. 22 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan NBA draftına Türkiye'den Ege Arar, Berk Uğurlu, Tolga Geçim, Ömer Faruk Yurtseven, Egemen Güven, Ayberk Olmaz ve Berkan Durmaz da kayıt yaptırdı. Gerçekleşen kura çekimi sonucunda oluşan draft sıraları şöyle:
1 - Boston Celtics 2 - Los Angeles Lakers 3 - Philadelphia Sixers 4 - Phoenix Suns 5 - Sacramento Kings 6 - Orlando Magic 7 - Minnesota Timberwolves 8 - New York Knicks 9 - Dallas Mavericks 10 - Sacramento Kings 11 - Charlotte Hornets 12 - Detroit Pistons 13 - Denver Nuggets 14 - Miami Heat 15 - Portland Trail Blazers 16 - Chicago Bulls 17 - Milwaukee Bucks 18 - Indiana Pacers 19 - Atlanta Hawks 20 - Portland Trail Blazers 21 - Oklahoma City Thunder 22 - Brooklyn Nets 23 - Toronto Raptors 24 - Utah Jazz 25 - Orlando Magic 26 - Portland Trail Blazers 27 - Brooklyn Nets 28 - Los Angeles Lakers 29 - San Antonio Spurs 30 - Utah Jazz 31 - Atlanta Hawks 32 - Phoenix Suns 33 - Orlando Magic 34 - Sacramento Kings 35 - Orlando Magic 36 - Philadelphia Sixers 37 - Boston Celtics 38 - Chicago Bulls 39 - Philadelphia Sixers 40 - New Orleans Pelicans 41 - Charlotte Hornets 42 - Utah Jazz 43 - Houston Rockets 44 - New York Knicks 45 - Houston Rockets 46 - Philadelphia Sixers 47 - Indiana Pacers 48 - Milwaukee Bucks 49 - Denver Nuggets 50 - Philadelphia Sixers 51 - Denver Nuggets 52 - Washington Wizards 53 - Boston Celtics 54 - Phoenix Suns 55 - Utah Jazz 56 - Boston Celtics 57 - Brooklyn Nets 58 - New York Knicks 59 - San Antonio Spurs 60 - Atlanta Hawks (Oğuzhan Ort / İHA)
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