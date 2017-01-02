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Dr. Turhan Güldaş: 'Hayal kurmak başarının ve motivasyonun benzinidir'
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Dr. Turhan Güldaş: 'Hayal kurmak başarının ve motivasyonun benzinidir'

Dr. Turhan Güldaş, 'Başarılar tesadüfi ya da sıradan durumlar değildir. Hayal olmadan motivasyon ve ilerleme olmaz. Hayal kurmak başarının ve motivasyonun benzinidir. Hayallerin gerçekçiliği, enerjisi hedefe giden yolda hız kazanmayı sağlar' dedi.

Dr. Turhan Güldaş, 'Başarılar tesadüfi ya da sıradan durumlar değildir. Hayal olmadan motivasyon ve ilerleme olmaz. Hayal kurmak başarının ve motivasyonun benzinidir. Hayallerin gerçekçiliği, enerjisi hedefe giden yolda hız kazanmayı sağlar' dedi.

Dr. Güldaş, başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Bu konuda hayal ve hedeflerin önemli olduğunu vurguladı.

İnsanın hedefine ulaşabilmesi için hedefi iyi belirlemesi gerekir. Gerçekçi olmayan hedefler sadece hayal kırıklığı yapar. Gerçekten istenilen şeyin belirlendikten sonra hedefin adını koymak gerektiğini dile getiren Dr. Güldaş, kişinin ne istediğine, hangi noktaya gelmek istediğine ve hedefine karar vermesi gerektiğini belirtti. Dr. Güldaş, 'Hedefini bu kriterler doğrultusunda koyan birisi için ilerlemek daha kolay olacaktır. Hedef belirlendikten sonra hayal kurulmalıdır. Başarı elde etmek için hayal etmek, canlandırmak önemlidir. Hiçbir başarı hayal edilmeden gerçekleşmemiştir. Başarılar tesadüfi ya da sıradan durumlar değildir. Hayal olmadan motivasyon ve ilerleme olmaz. Hayal kurmak başarının ve motivasyonun benzinidir. Hayallerin gerçekçiliği, enerjisi hedefe giden yolda hız kazanmayı sağlar. Hayal etmenin de yöntemleri vardır. Bu yöntemler ile hayalleri doğru yönlendirmek mümkündür' dedi.

Meditasyon yaparken yaratıcı imgelemeler ve hayaller üretilebilineceğini vurgulayan Dr. Güldaş, 'Visulizasyon creative denilen bu durum için meditasyon yapmak gerekir. Kişi tam trans halindeyken beta fazında ve gevşemiş durumdadır. Bu anda hayal kurmaya başlamak gerekir. Ne istiyoruz? Bir araba istiyoruz. Eğer bir araba istiyorsak bu arama ne renk olacak, hangi marka ve modelde olacak. Arabayı hayal ederken ona dokunmak, araba ile gidilecek yolları düşünmek, arabaya binecek yolcuları hayal etmek meditasyon esnasında mümkündür. Bu hayal ne kadar canlı olursa o kadar motive edici olur. Hayaller kişiye ihtiyacı olan enerjiyi getirmelidir' ifadelerini kullandı.

Hayaller ve hedefler net olmalı

Herkes düşündüğü şeyi çekmek ile ilgili olan 'Çekim Yasası' kitabını duymuştur diyen Dr. Güldaş, 'Bu durum kişilerin doğru bir şekilde hayal ettiği şeyleri evrenin onlara geri göndermesini ifade eder. Evren hayali kurulmayan bir şeyi vermez. Bu durum insanlık tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Dua kavramı, Allah'tan bir şeyler istemek kişilerin hayallerini ve hedeflerini tetikleyen olgulardır. İnsanlar hayallerini ve hedeflerini net bir şekilde belirlemezse evrenin gönderebileceği net bir şey olmaz. Net olmayan bir hedefe ulaşmak da mümkün olmaz. Hedeflerin ve hayallerin detaylı olarak belirlenmesi, görülmesi ve yaşanması gerekir. Meditasyon sırasında hayallerin canlandırılması, yaratıcı imgeleme adı verilen visualizasyon creative noktasında hayal kurulması gerekir. Günde iki uzun meditasyon seansı hedefe ulaşmak için gereken enerjiyi sağlar. Sabah uyanınca ve akşam yatmadan önce yapılan meditasyon ile enerji dolmak mümkündür. Gün içerisinde ortaya çıkan boşluklarda meditasyon esnasında kurulan hayalleri yeniden canlandırmak motive edicidir. Kişi yorulduğunda, sıkıldığında ya da pes etmeyi düşündüğünde meditasyon esnasında kurduğu hayallerden küçük fragmanlar izlemelidir.
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