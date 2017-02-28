Dr. Ömer Coşkun toprağa verildi

Türkiye'de alternatif tıp alanında adını duyuran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun, Adana'da toprağa verildi.

Türkiye'de alternatif tıp alanında adını duyuran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun, Adana'da toprağa verildi.

Bitkisel karışımlarla çoğu hastalığa çözüm bulduğunu söyleyen Dr. Ömer Coşkun, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adana'ya getirilen Dr. Ömer Coşkun için bugün Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Coşkun'un ailesi, yakınları ve hastaları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Coşkun'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze töreninde Dr. Ömer Coşkun'un yakınları güçlükle ayakta durabildi.

Ömer Cşkun'un Kızı Fatmanur Coşkun, babasının 5 ay önce Amerika'ya kızı Sümeyra Coşkun'u ziyaret etmek için gittiğini ve orada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, hastanede de alerjisi olan bir antibiyotiğin verildiğini bu sebeple çoklu organ yetmezliği yaşadığı, en son İstanbul'da ameliyattan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

(Umutcan İşledici / İHA)