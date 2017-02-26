DP Genel Başkanı seçilen Uysal'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığına seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığına seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir" denildi. (Caner Ünver / İHA)
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