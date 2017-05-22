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'Doymuş yağlar kalp krizi riskini artırıyor'
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'Doymuş yağlar kalp krizi riskini artırıyor'

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyledi.
İstanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl doymuş yağ asitlerinin kalp krizi riskinin artırdığına dair önemli bilgiler verdi. Doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını belirten Bingöl, "Yaklaşık yüzde 7 oranında tek başına doymuş yağlar damar sertleşmesini ve kalp krizi riskini artırıyor. Doymuş yağ asidi genellikle pastane ürünlerinde bulunur. Pastanelerde tüketilen içerisinde katı yağ konulan yaş pasta, börek gibi besinlerde bol miktarda bulunuyor. Bunlar direk damar sertliği yaparak, kalp krizi riskini artırıyor. Aynı zamanda kalp krizi riskinin azaltan iyi kolesterol oranını düşürüp, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen damar tıkanıklığı riskini artıran LDL kolesterol düzeyini de yükseltiyor. O yüzden doymuş yağları sağlıklı kalp beslenmesi açısından önermiyoruz" dedi.

"BESİNLERİ YAĞDA KIZARTMAYIN, IZGARA ŞEKLİNDE TÜKETİN"
Hazır gıdalardan uzak durmak gerektiği uyarısında bulunan Bingöl, "Hazır meyve ve et suları, hazır çorbalar, Fast food besinler bunların tümünden uzak durmak lazım. Şarküteri ürünlerinden uzak durmak gerekiyor bunlar hem çok fazla katkı maddesi içeriyor hem de kolesterol içeriği yüksek besinler sucuk, salam, sosis gibi besinlerden mümkün olduğunca tüketilmemeli. Aynı şekilde sakatatlar çok yüksek miktarda kolesterol içeriyor. Sağlıklı yaşam için bunlardan da uzak durmak lazım. Pişirme tekniği çok önemli besinleri yağda kızartmak yerine ızgara şeklinde tüketmeyi öneriyoruz. Yine öğünlerde dengeli beslenmeyi tavsiye ediyorum. Her öğünde kırmızı et yemek yerine zeytinyağı ile pişirilmiş yeşil sebzeler, baklagilleri mutlaka öneriyoruz. Kırmızı et yerine öğünlerde beyaz eti ve balığın da tercih edilmesini hastalarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"KIRMIZI ETİ DENGELİ TÜKETİN VE PİŞİRME TEKNİĞİNE DİKKAT EDİN"
Çok fazla kırmızı et tüketiminin de kötü huylu kolesterolün yükselmesine yol açtığını aktaran Dr. Bingöl, kırmızı etin haftada 3-4 öğün tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Hiç et tüketilmemesinden bahsetmediklerini vurgulayan Dr. Bingöl, "Et tüketilmeli ama dengeli bir şekilde ve pişirme tekniği dediğim gibi çok önemli. Yağda kızartılmış besinleri hem kalp sağlığı açısından hem de diğer nedenlerle önermiyorum. Kırmızı et haftada 3-4 öğün tüketilebilir. Burada önemli olan her öğünde kırmızı etle beslenen hastalarımız oluyor. Örneğin öğlen sebze yemeği yiyorsak akşam kırmızı et tüketip, ertesi gün öğlen balık yeyip akşam sebze yemek şeklinde dağılım yapmak lazım. Kolesterol seviyelerini dengelemek için damar sertliğini riskini azaltmak için balığı da, yeşil sebzeleri de öğünlerimize eklemek lazım" açıklamalarında bulundu.
(Gül Kaba - Adem Gürer / İHA)

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