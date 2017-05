Down sendromlu şefler manken Tuğçe Aral'ı seçti

Türkiye genelinde büyük ses getiren Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlayan proje sahibi İstanbul Down Sendromu Derneği Down Şefler'le birlikte 2018 yılında yapılacak projelerde Avrupa yüzü olarak Türkiye'nin tescilli güzeli manken Tuğçe Aral'ı seçti.

Türkiye genelinde büyük ses getiren Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlayan proje sahibi İstanbul Down Sendromu Derneği Down Şefler'le birlikte 2018 yılında yapılacak projelerde Avrupa yüzü olarak Türkiye'nin tescilli güzeli manken Tuğçe Aral'ı seçti.

İstanbul Down Sendromu Derneği önderliğinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tomurcuk Vakfı ve Kare Anaokulu iş birliği ile hayata geçirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi önümüzdeki yılın iş planlamasına başladı. Down Şefler, ünlü manken ve aynı zamanda sarkıcı Tuğçe Aral'ı Ataşehir bir otelde düzenlenen etkinlikte ağırlayarak 2018 Avrupa yüzü olacağının müjdesini verdi.



"İKİNCİ SİNGLE'I DOWN ŞEFLERE HEDİYE ETTİ"

Projenin yüzü olmaktan gurur duyduğunu belirten Tuğçe Aral, "Benim bu tarz projelere her zaman içimden gelen büyük bir sempatim vardır. Down sendromlu gençlerimizle duygusal paylaşımlarda bulunmak, onlarla zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor ve çok etkiliyor. Çünkü onların çok güzel çocuklar, kalpleri ter temiz, sevgi dolular ve bizlerden 1 fazla oldukları kesin. Down Şefler'in yüzü olmak benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Bu projede en aktif şekilde yer almak hayalimdi ama bu kadarını ben de hayal edememiştim. Ben onların her zaman yanındayım, her zaman olacağım ve olmak istiyorum. Bugün inanılmaz güzel ve kahkaha dolu bir gün geçirdik. Bana böyle bir gün hediye ettikleri için şeflerimize çok teşekkür ederim" diyerek "Sen ya da Ben" adlı şarkısı ile yaza damga vurmayı hedeflediği yeni single'ı down sendromlu şeflere hediye etti.

Aral ayrıca, şarkıdan elde edilen tüm geliri de İstanbul Down Sendromu Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.

(Yasin Erdem /İHA)