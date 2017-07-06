Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
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