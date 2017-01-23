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'Dostlarımızı bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz'
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'Dostlarımızı bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, 'Tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, "Tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Erdoğan, gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade ederek, "İki ülke arasında çok ciddi iş potansiyeli olduğunu gördük" dedi.
İş adamlarına sesleneceklerini kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz iş adamlarımıza yeni bir heyecan vermek. Onları geleceğe çok daha farklı bir şekilde hazırlamak. Türkiye olarak istihdam oluşturacak Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz. Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü kolaylığı göstereceğinden eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizin çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara akabinde 500 milyon dolara çıkarma bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmede mutabık kaldık. Son yıllarda kat ettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI SOKAKLARA ÇIKARAK DEMOKRASİSİNE VE MEŞRU YÖNETİMİNE SAHİP ÇIKTI"
Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldığını kaydeden Erdoğan, "Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7'den 70'i vatandaşlarımızın tamamı sokaklara çıkarak, o gece tarihe geçecek bir mücadele ile ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri gerekse tanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsünün failinin FETÖ olduğunu açıkça ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

"TÜM DOSTLARIMIZI BU ÖRGÜT HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORUZ"
"FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler içinde büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş söylemek zorundayım" diyen Erdoğan, "Tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.


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