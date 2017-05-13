Dost ateşiyle şehit düştü

Hatay'ın Hassa ilçesinde 1 astsubayın şehit olduğu, 1 asker ve 1 polisin de yaralandı olayda Jandarma ve Polis Özel Harekatın yanlışlıkla çatıştığı ortaya çıktı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 1 astsubayın şehit olduğu, 1 asker ve 1 polisin de yaralandı olayda Jandarma ve Polis Özel Harekatın yanlışlıkla çatıştığı ortaya çıktı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Amanoslar bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında bu gece saat 00:45 sıralarında Hassa İlçesi Çardak Yaylası Domuzdamı Mevkiinde meydana gelen olayda 2 Jandarma Özel Harekat timi mensubu ile 1 Polis Özel Harekat timi mensubu yaralandı.

Olayın ardından ambulansla Hatay'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Şehit Astsubat Çavuş Niyazi Elçin'in, 2 çocuk babası olduğu ve 1 ay önce Hatay'ın Dörtyol ilçesine geldiği öğrenildi. Şehit Astsubat Elçin'in naaşının bugün Hatay'da yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine gönderileceği öğrenildi.

(Ferit Savaş/İHA)