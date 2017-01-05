05.01.2017 12:34 Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu

Türkiye Kadınlar Futbol 1'nci Liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol takımı, Trabzon İdman Ocağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Kadınlar Futbol 1'nci Liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol takımı, Trabzon İdman Ocağı maçının hazırlıklarını tamamladı.



1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol takımı hafta sonu deplasman da oynayacağı Trabzon İdman Ocağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Cumartesi günü havayolu ile Trabzon deplasmanına gidecek Kadın Futbol Takımında hedef 3 puan. 2 maç eksiği bulunan ve 13 puanla nagmaglup ünvanını sürdüren Döşemealtı Belediyespor Kadın futbol takımında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Her maçın ayrı bir havası ve zorluğunun olduğuna dikkat çeken Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Karadeniz Ereğli maçımız yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sonraki haftayı bay olarak geçirdik, geçen hafta ise rakibimiz sahaya çıkmadığı için 3 haftadır maç oynamıyoruz. Ancak biz bu arayı çok iyi değerlendirdik. Futbolcularımıza kondüsyon ağırlıklı bir program hazırlayarak güçlerinin artmasını sağladık. Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek nagmaglup ünvanımızı korumak istiyoruz" diye konuştu.

