04.01.2017 10:30 Dörtyol'da 'Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi' eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından üyelerine 'Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi' eğitimi verildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından üyelerine "Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi" eğitimi verildi.



Dörtyol Öğretmenevi'nde düzenlenen işyeri temsilcileri toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Bayrakdar, "Biz güçlü ve büyük bir teşkilatız. 400 binleri aşan Hatay'da 6 bin 500 üyeye sahip bir güçlü ve büyük bir teşkilatız. Bizler aynı düşünceyi aynı duyguları hissettiğimiz için birlikteyiz. Dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa Eğitim Bir-Sen oradaki insanlara el uzatmıştır. Biz böyle kutlu davanın üyeleriyiz, çünkü biz bir merhamet örgütüyüz. Biz yaşanabilir bir ülke, demokrasi ve yaşanabilir bir ücret için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda dünyadaki insanların, Müslümanların rahat edebilmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ise konuşmasında sendikanın kurulduğu günden itibaren gerek söylem ve eylemleriyle davranışlarıyla en kritik dönemlerde dahi hakikatleri söylemekten geri kalmamış geniş bir eğitim camiasına hitap ederek birlik beraberlik içinde en güzel dayanışmayı gösterdiğini kaydetti.



Eğitim Bir-Sen Dörtyol Temsilcisi Ahmet Aydın da sendika genel merkezi tarafından başlatılan çalışmalar ve eğitimle üyelerin sendikal hizmet ve teşkilat kültürünü öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.



Toplantıya, 15 ilçenin temsilcileri iştirak etti.

