Dördüzlerin karne sevinci

Kayseri'de yaşayan Halil ve Zübeyde Özer çiftinin dördüz çocukları ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Kayseri'de yaşayan Halil ve Zübeyde Özer çiftinin dördüz çocukları ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Kayseri'de Halil-Zübeyde Özer çiftçinin dördüz çocukları Buğlem, Leyla Nur, Zeynep Güler ve İsmail Sami ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı. Durak-Hava Demir İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'den karnelerini alan dördüzlere, arkadaşları yoğun ilgi gösterdi.

Baba Halil Özer, "Çok mutluyuz. Bu anı yıllardır bekliyorduk. Allah bugünü görmeyi de kısmet etti. Dördüzlerin eğitim masraflarının maddi ve manevi her yönüyle etkiliyor. Bizi yıpratıyor ama çok mutluyuz. Bu mutluluk da bize yeter" dedi.

Duygusal anlar yaşayan anne Zübeyde Özer ise, "Allah bu mutluluğu herkese nasip etsin. Çok mutluyum ve duyguluyum. Allah çocuklarımın başarılarını devam ettirsin" ifadelerini kullandı.

Dördüzlerden Zeynep de okuldaki etkinliklere katıldıklarını ve karne aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

(Ali Göç - Alparslan Ötüken / İHA)