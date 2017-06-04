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Donmak üzereyken kurtarıldı
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Donmak üzereyken kurtarıldı

Niğde'de Demirkazık Dağında tırmanış esnasında düşerek yaralanan 20 yaşındaki dağcı Ebubekir Yaşar ve arkadaşı kurtarıldı.

Niğde'de Demirkazık Dağında tırmanış esnasında düşerek yaralanan 20 yaşındaki dağcı Ebubekir Yaşar ve arkadaşı kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Güzeller mevkiinde 500 metre duvar tırmanışında 50 metre kala düşerek yaralanan makine mühendisi öğrencisi Ebubekir Yaşar ve arkadaşı Cemalettin Barlas'a ulaşıldı. Yoğun yağmur yağışı ve fırtına nedeniyle geciken kurtarma çalışmasında Malatya'dan gelen 1 Skorsky helikopter Jandarma Arama Kurtarma timi, AFAD ve UMKE ekiplerini mahsur kalan dağcıların bulunduğu bölgeye indirildi. 24 saat sonra ulaşılan dağcılar ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

HİPOTERMİYE GİRMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI
Genç dağcı Ebubekir Yaşar, yaralı olarak askıda kaldığı duvarda yoğun yağmur yağışı ve fırtına nedeniyle gece boyunca soğuk hava ile mücadele etti. Ekipler saat 15.00 sıralarında Yaşar'ın yanına gelerek kurtarma çalışmasına başladı. Ekipler talihsiz dağcıyı ısıtmak için özel kıyafetler giydirdi. Ayak bileğinde kırık olduğu belirlenen dağcı bir sedyeye sabitlenerek helikoptere çekildi. Helikopterle Çamardı Dağ Evine indirilen yaralı dağcı buradan ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Yasin Esen - Mücahit Bilgi / İHA)

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