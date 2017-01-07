07.01.2017 17:48 Donmak üzere olan köpeği kendi montuyla ısıtmaya çalıştı

Bursa'da kar yığınlarının altında kalan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. Bursa'da kar yığınlarının altında kalan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti.



Sani Konukoğlu Salonu'nun bahçesinde kar yığınının altında kalan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kar yığınının hareket ettiğini fark eden bir vatandaş, yaklaştığında bir köpeğin burnunu gördü. Vatandaş, tamamen kar yığını altında mahsur kalarak donmak üzere olan köpeği kurtarmak için çevreden yardım istedi. Vatandaşlar tarafından donmaz üzereyken karın altından çıkarılan köpeğe bir vatandaş kabanını giydirerek, vücut ısısını normale çevirmeye çalıştı. İsmi öğrenilemeyen kadının soğuk havaya rağmen üzerindeki montla hayvanı örtmesi takdir topladı. Donmak üzere olan köpek haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ekiplerince alınıp tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

