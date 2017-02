Döneri İsviçreliler de sevdi

Türk döneri Avrupalıların vazgeçilmez menüsü olmaya devam ediyor.

İsviçre'de yıllık döner tüketim rakamlarını açıklayan Dönerciler Birliği, bir yılda 108 milyon porsiyon döner tüketildiğini açıkladı. Almanya'da 20 bin porsiyona yakın döner satış noktası olduğu, İsviçre'de ise 3 bin döner satış noktası olduğu, nüfusa oranla İsviçre'de Almanlara nazaran daha fazla döner tüketildi bildirildi.

İsviçre'de her yıl 24 bin ton döner üretildiğini, bunun da 108 milyon porsiyon yaptığını açıklayan İsviçre Dönerciler Birliği, bunun her saniyede 3,4 dönerin tüketilmesi anlamına geldiğini bildirdi.

10 yıl önce yılda tüketilen döner etinin ağırlığının 2 bin 400 ton olduğu, 10 yıl içinde on kat civarında bir artış olduğu vurgulandı.