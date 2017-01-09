09.01.2017 17:30 Dondurucu soğuğa aldırmayan polis, denize atlayıp adamı kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir kişi denize atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, dondurucu soğuğa rağmen denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir kişi denize atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, dondurucu soğuğa rağmen denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı.



Olay, ilçeye bağlı Bozahane Limanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Ö. (57), saat 16.00 sıralarında denize atlayarak intihara kalkıştı. Soğuk suda dakikalar sonra adeta donup kalan adamı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Mücahit Yavuz, denize atlayıp adamı kurtararak, denize indirilen merdiven yardımı ile İbrahim Ö.'yü kıyıya çıkarttı. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Evli ve 1 çocuk babası İbrahim Ö.'nün psikolojik sorunları bulunduğu, daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

