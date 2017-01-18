Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Donan gölde voleybol oynadılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Donan gölde voleybol oynadılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, kısmen donan Beyşehir Gölü'nde voleybol oynadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, kısmen donan Beyşehir Gölü'nde voleybol oynadı.
Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde buz kütlelerinin arasında mahsur kalan balıkçı teknelerini açıklara götüremeyen balıkçılar, av faaliyetlerine ara verdi. Av mesaisi yapmayan balıkçılar, her gün buzların eriyeceği ve tekrar göle açılacakları umuduyla kontrol amacıyla geldikleri kıyılarda, boş zamanlarını futbol ve voleybol oynayarak geçiriyor. Buz üzerinde bir teknenin file ve direk olarak kullanılmasıyla yapılan voleybol mücadelesi ise ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkarıyor.

"BİZ BUNA 'BUZ VOLEYBOLU' DİYORUZ"
Meslektaşları ve mahalle sakinleri ile birlikte buz üzerinde voleybol müsabakası yapan balıkçı İbrahim Erdoğan, kıyıya 800 metre mesafede teknelerin arasında buz üzerinde zaman zaman yaptıkları sportif faaliyetlerle futbolun yanı sıra voleybol oynamanın keyfini de yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, "Teknelerden birini ortamıza alarak file gibi, direk gibi kullandık. Her iki yanına geçerek iki grup halinde buz üzerinde voleybol oynadık. Biz buna buz voleybolu diyoruz" dedi.
Buz üzerinde voleybol oynamanın keyifli olduğunu ancak dengede iyi durabilmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Düşe kalka güzel bir maç yaptık 4'erli 5'erli iki grup arasında. Göl donunca avcılık yapamıyoruz. Artık buzları kırmanın da imkanı yok. Arkadaşlarla her gün geliyoruz tekne başına, acaba göle çıkabilir miyiz diye bir umut. Burada vaktimizi böyle değerlendiriyoruz. Sportif faaliyetlerle, voleybol oynayarak, kayarak vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
(Ali Rıza Önses / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İzmir şehidini uğurladı
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Roma 5.3'le sarsıldı
Roma 5.3'le sarsıldı
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English