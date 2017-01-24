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Donan gölde motosikletli drift
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Donan gölde motosikletli drift

Konya'nın Beyşehir ilçesinde buz tutan göl gençlere eğlence kaynağı oldu. Tehlikeye aldırmayan gençler buz tutan gölde drift yapıp, tekne kaydırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde buz tutan göl gençlere eğlence kaynağı oldu. Tehlikeye aldırmayan gençler buz tutan gölde drift yapıp, tekne kaydırdı.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün büyük bölümü aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Haftalardır buz tabakasıyla kaplı olan göl yüzeyinde buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulanlar, yasak olmasına rağmen donmuş göl üzerine çıkarak yürüyüş ve gezinti yaptı. Tehlikeye aldırmadan buz üzerinde fotoğraf çeken, kayan, zıplayarak buzun kalınlığını ölçmeye çalışanların yanı sıra bazı gençler de riski göze alarak açıklara kadar yürüdü. İlçe merkezinde arkadaşlarıyla birlikte buz üzerine gelinlik ve damatlık kıyafetiyle çıkan bir çift ise görenleri şaşkına çevirdi. Donmuş göl üzerinde fotoğrafçısına poz veren çift, Vuslat Parkı kıyısından Aşk Adası'na kadar yürüdü. Arkadaşları ise damada buz üzerinde ellerinden tutarak kayak yaptırdı. Polis ve Beyşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, göl üzerine çıkanları sık sık uyarıp buz üzerinden çıkarmaya çalışırken, uyarıya aldırmayanlar ise ekiplerin kıyıdan ayrıldığı anlarda aynı davranışlarını sürdürdü.

MOTOSİKLETLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ EĞLENCESİ
Bununla da yetinmeyen bazı gençler ise, donmuş gölü eğlence kaynağı haline dönüştürdü. Motosikletin üzerine çıkan gençler, göl kıyılarında buz tabakası üzerinde seyir yaptı, tehlikeye aldırmadan drift yaptı. Beyşehir Gölü üzerinde bazı motosikletli gençler ise motosikletle çekerek Çeçen Adası'na kadar kaydırdıkları teknenin başka bir motosiklet üzerinden çektikleri görüntüsünü ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ZABITA VE POLİS KIYIDA MESAİDE
Beyşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise donmuş göl üzerinde herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için hazırlattığı, "Buz tutan göl üzerinde yürümek, tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı pankartlarını Eşrefoğlu Köprüsü üzerine ve göl kıyısındaki muhtelif alanlara yerleştirdi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, yaptığı açıklamada vatandaşları buz tabakasıyla kaplanmış göl üzerine çıkmaması konusunda uyardı. Bunun çok tehlikeli bir davranış olduğunu belirten ve risklerinden söz eden Özaltun, Porsuk Çayı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bisikletiyle buz üzerinde gezinti yaparken kırılan buz parçalarının altında kalarak feci şekilde ölen 2 çocuğun yaşadığı üzücü hadiseyi hatırlattı. Beyşehir'de de benzer bir üzücü olayın yaşanmamasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Özaltun, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızdan ricamız; donmuş göl üzerine çıkmamalarıdır. Çünkü, Allah korusun, buz kırılıp sulara düşüldüğünde müdahale şansı yok denecek kadar azdır. İlçemizde üzücü bir hadisenin yaşanmaması için belediye zabıta ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz gün içerisinde sürekli olarak göl kıyısına gelerek yaptıkları uyarı anonsları ile vatandaşlarımızı üzerinde gezdikleri göl yüzeyinden çıkarmaktadır. Ancak, görüyoruz ki, bazı ailelerimiz küçük çocuklarıyla gölün üzerine çıkarak gezinti yapmaktadır. Lütfen, bu şekilde davranışlardan kaçınalım. Bu arada, son olarak yaptırdığımız göl üzerine çıkılmasının yasak olduğunu belirten uyarı pankartlarını ise göl kıyılarında ve Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde vatandaşlarımızın görebileceği muhtelif noktalara yerleştirdik."
(Ali Rıza Önses / İHA)


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