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Donan gölde 8 kilometre yürüyüp kamp kurdular
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Donan gölde 8 kilometre yürüyüp kamp kurdular

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetiyle Ankara'dan Kars'a gelen 18 gazeteci, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 8 kilometre yol yürüdükten sonra buz üzerinde kamp kurdu ve geceyi burada geçirdi.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) davetiyle Ankara'dan Kars'a gelen 18 gazeteci, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 8 kilometre yol yürüdükten sonra buz üzerinde kamp kurdu ve geceyi burada geçirdi.
Ankara'dan Kars'a gelen 18 gazeteci, kış aylarında buz tutan Çıldır Gölü'nü güneyden kuzeye 8 kilometre yürüyerek bir ilki başardı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği Çıldır Gölü'nde Medya Kampı etkinliği kapsamında Ankara'da görev yapan Medya Trek üyesi 18 gazeteci havayoluyla Kars'a geldi. Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü ile Doğruyol Köyü'ne giden gazeteciler Türk-İş ve Kızılay'ın bağışladığı kıyafet, bot ve kırtasiye malzemelerini köy okullarındaki 250 öğrenciye dağıttı. Daha sonra Gülyüzü Köyünden yürüyüşe geçen gazeteciler, eksi 20 derecede buzlu göl üzerinde 8 kilometre yürüdü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yürüyüş sırasında güçlükle yürüyebilen gazeteciler akşam saatlerinde Çıldır'ın Akçakale köyüne ulaştı. Göl üzerinde kamp kuran grup, geceyi çadırlarda geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan gazeteciler, daha sonra göl kenarında atlı kızak turu yaptı.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN DOĞA HARİKASI BİR YER"
Etkinliğe katılan NTV Muhabiri Serkan Kaya, bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yaptıklarını belirterek, "18 kişilik gazeteci grubu olarak hiçbir ekipman kullanmadan gölün üzerinden 8 kilometre yürüdük. Anlatılması çok zor bir deneyim. Herkesin yaşaması lazım ancak buradaki rehberlerden destek alınması gerekiyor. Gece buz üzerinde kamp kurup çadırda kaldık. Bu da benim için yeni bir tecrübeydi. Ondan da çok şey öğrendim. Serhat Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum, bu tecrübeyi yaşamamda bana çok büyük katkısı oldu" diye konuştu.
FOX TV Muhabiri Engin Yılmaz da, grup olarak Çıldır Gölü'nü yürüyerek bir ilki başardıklarını söyledi. "Çıldır Gölü'nü herkesin görmesi gerekiyor" diyen Yılmaz, "Eşi benzeri olmayan doğa harikası bir yer. Çok farklı faaliyetler yapma şansınız var. Balık avlayabilirsiniz, kızaklara binebilirsiniz, göl üzerinde yürüyebilirsiniz. Donmuş bir göl üzerinde hayatınızda hiç yaşamadığınız tecrübeleri yaşayabilirsiniz. Serhat Kalkınma Ajansı'nın bölgenin kalkınmasına yönelik faaliyetleri çok önemli. Biz gazeteciler olarak bunun farkındayız. Bölge illerini görmemiş olanları buraları görmeye davet ediyorum. Bir kez daha SERKA'ya teşekkür ediyoruz." dedi.
Etkinliği tamamlayan gazeteciler daha sonra Ankara'ya döndü.
(Işık Çapanoğlu - Olgun Yıldız / İHA)
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