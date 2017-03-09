Donald Tusk, Avrupa konseyi başkanlığına yeniden seçildi

Donald Tusk , başka bir dönem için eski Polonya başbakanını onaylarlarsa, Brüksel'deki AB liderlerinin zirvesini raydan çıkarma tehdidinde bulunan Polonya hükümetinin itirazlarına rağmen Avrupa Konseyi başkanlığına yeniden seçildi.

Varşova hükümeti, kararın acımasız bir politik rakip olan Tusk'tan duyduğu rahatsızlıktan ötürü ertelenmesi gerektiğini savundu. Ancak diğer liderler, bir gecikme için çok fazla iştah kaçırmamakta ısrar ettiler ve ilk raporlara göre Tusk, zirvede 28 AB liderinin 27'sinin oylarını güvence altına aldı.

İş, bloğun en prestijli kişilerinden biri. Zirvelere başkanlık etmeyi, üye ülkelerin çalışmalarını koordine etmeyi ve 28 ülkenin uluslararası sahnede mümkün olduğunca tek bir sesle konuşmasını sağlamayı içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı, liderlerin Brüksel'de biraraya geldiği gündemde ilk madde oldu, ancak Polonya , Tusk yeniden seçildiğinde zirve sonuçlarını veto etmekle tehdit etti. Eski başbakan sağ kanun ve adalet partisinin öncülüğünde Varşova'daki mevcut hükümetle uzun soluklu bir savaş halindeydi.

Mevcut Polonya başbakanı Beata Szydło oyların başında Tusk'un yeniden seçilmesi AB'nin İngiltere çıkışından tekrar biraraya gelme çabalarına zarar vereceğini söyledi. Szydło, ülkesinin iç siyasette karışmakla suçlanan Tusk zirvesinde yaptığı oylamaya katıldığında "Tekrar edelim: bizim olmadan ve anlaşmamız olmadan hiçbir şey yapılamaz" dedi.