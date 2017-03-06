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Donald Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi
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Donald Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi

ABD Başkanı Donald Trump'tan eski başkan Obama için ilk soruşturma talebi geldi. Trump, daha önce de gündeme getirdiği iddianın soruşturulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016 yılında Başkan Barack Obama'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi. Başkan Trump, Obama'nın 2016 yılında kendisinin telefon görüşmelerini dinlettiğini iddia etmişti. Barack Obama ise iddiaları reddetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2016'da yapılan seçimlerin hemen ardından Trump'a yönelik "politik sebeplere dayanan soruşturma çağrılarının çok rahatsız edici olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Rusya ilişkilerinin olup olmadığı yönünde yürütülen soruşturma bağlamında, Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016'da Başkanlık makamı tarafından soruşturma gücünün kötüye kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Beyaz Saray ve Donald Trump'ın, belirtilen soruşturma gerçekleşene kadar konuya ilişkin yorum yapmayacağı da bildirildi.
Başkan Trump, Obama'nın 2016 yılında kendisinin telefon görüşmelerini dinlettiğini iddia etmişti. Barack Obama ise iddiaları reddetmişti.

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