Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Donald Trump'ın yemin töreni
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Donald Trump'ın yemin töreni

Törenden önce Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ile buluşan Trump, Capitol Hill’e selefinin eşliğinde geldi.

son-dakika-abd-nin-yeni-baskani-resmen-trump-washington-da-catisma-sesleri-8396576

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyonlarca kişi takip ediyor.

1026864845

Amerikan Kongresi'nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende, “ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump başkanlık yemini etti.

147-3jpgICOhMMKr

1026864698

Trump'ın konuşmasından satırbaşları,

Trump yeminin ardından yaptığı konuşmaya Barrack Obama'ya geçiş sürecinde sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür ederim

Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz.

Biz ABD vatandaşları olarak, biz şuan son derece önemli mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını birlikte çözeceğiz.

ABD vatandaşları olarak şu anda büyük bir ulusal çabanın parçasıyız. Ülkemizi yeniden yapılandırıcağız. Uzun zamandır çok küçük bir zümre başkenten yönetimin meyvelerini topladı. Siyasetçiler zenginleşti, vatandaşlar fakirleşti.

"HER ZAMAN BİRLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

147jpgPjx54k2c

"Bizim önyargıya hiç yerimiz yok. İncil bize Tanrı'nın insanlarının birlik halinde yaşamasının şahane bir şey olduğunu söylüyor. Dürüst bir şekilde konuşacağız ancak her zaman birlik içerisinde olacağız. ABD birlik olursa kesinlikle durdurulamaz. Hiçbir korku olmasına gerek yok. Korunuyoruz ve her zaman da korunmaya devam edeceğiz. Askeri kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar tarafından korunuyoruz. En önemlisi Tanrı tarafından korunuyoruz, korunmaya devam edeceğiz"

"DEĞİŞİM BAŞLIYOR"

Önemli olan hükümeti hangi partinin kontrol ettiği değil. Önemli olan hükümetin halk tarafından kontrol edilmesidir.

Artık değişim başlıyor. Ülkemizin unutulmuş erkek ve kadınları artık unutulmayacak. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir hareketin parçası olarak geldiniz.

"2 BASİT KURALI TAKİP EDECEĞİZ"

"Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunacağız. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. Amerikalılar tarafından yapılacak her şey ve Amerikalılar işe alınacak. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal İslamcı teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz"


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti İstanbul il binasına lav silahıyla saldırı
14. madde de kabul edildi
'MHP ayrı parti biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı'
Bakanlıktaki alıkoyma eylemi son erdirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'nin yeni başkanına tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyete saldırı girişimiyle ilgili bilgi aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
Meclis'te CHP'li Tuncay Özkan'ın isyanı
Meclis'te CHP'li Tuncay Özkan'ın isyanı
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Parti İstanbul il binasına lav silahıyla saldırı
AK Parti İstanbul il binasına lav silahıyla saldırı
14. madde de kabul edildi
14. madde de kabul edildi
'MHP ayrı parti biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı'
'MHP ayrı parti biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı'
Bakanlıktaki alıkoyma eylemi son erdirildi
Bakanlıktaki alıkoyma eylemi son erdirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'nin yeni başkanına tebrik telefonu
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'nin yeni başkanına tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyete saldırı girişimiyle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyete saldırı girişimiyle ilgili bilgi aldı
Bir saldırı girişimi de AK Parti İl Binasına
Bir saldırı girişimi de AK Parti İl Binasına
Yıldırım: MHP ayrı, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı
Yıldırım: MHP ayrı, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı
AK Parti il binası yakınında hareketli dakikalar
AK Parti il binası yakınında hareketli dakikalar
Ahmet Mücahid Ören'den çarpıcı tespit
Ahmet Mücahid Ören'den çarpıcı tespit
Obama, Kongre Binası'ndan ayrıldı
Obama, Kongre Binası'ndan ayrıldı
Prostestoculardan Trump'a çöp benzetmesi
Prostestoculardan Trump'a çöp benzetmesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English