Donald Trump'ın yemin töreni

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görkemli yemin törenini dünya genelinde milyonlarca kişi takip ediyor.

Amerikan Kongresi'nin bulunduğu “Capitol Hill“de düzenlenen törende, “ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.” sözleriyle Trump başkanlık yemini etti.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları,

Trump yeminin ardından yaptığı konuşmaya Barrack Obama'ya geçiş sürecinde sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür ederim

Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz.

Biz ABD vatandaşları olarak, biz şuan son derece önemli mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını birlikte çözeceğiz.

ABD vatandaşları olarak şu anda büyük bir ulusal çabanın parçasıyız. Ülkemizi yeniden yapılandırıcağız. Uzun zamandır çok küçük bir zümre başkenten yönetimin meyvelerini topladı. Siyasetçiler zenginleşti, vatandaşlar fakirleşti.

"HER ZAMAN BİRLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

"Bizim önyargıya hiç yerimiz yok. İncil bize Tanrı'nın insanlarının birlik halinde yaşamasının şahane bir şey olduğunu söylüyor. Dürüst bir şekilde konuşacağız ancak her zaman birlik içerisinde olacağız. ABD birlik olursa kesinlikle durdurulamaz. Hiçbir korku olmasına gerek yok. Korunuyoruz ve her zaman da korunmaya devam edeceğiz. Askeri kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar tarafından korunuyoruz. En önemlisi Tanrı tarafından korunuyoruz, korunmaya devam edeceğiz"

"DEĞİŞİM BAŞLIYOR"

Önemli olan hükümeti hangi partinin kontrol ettiği değil. Önemli olan hükümetin halk tarafından kontrol edilmesidir.

Artık değişim başlıyor. Ülkemizin unutulmuş erkek ve kadınları artık unutulmayacak. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir hareketin parçası olarak geldiniz.

"2 BASİT KURALI TAKİP EDECEĞİZ"

"Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunacağız. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. Amerikalılar tarafından yapılacak her şey ve Amerikalılar işe alınacak. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal İslamcı teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz"