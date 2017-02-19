Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı

ALMANYA'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence ile Münih'de görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Başbakanlık'tan geldi.

MÜNİH'te gerçekleşen Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin detaylarına ilişkin Başbakanlık'tan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam yolladığı detayı dikkat çekti.

Görüşmenin ana gündem maddesi DAEŞ'le mücadele, Fetullah Gülen'in iadesi vardı. Başbakanlık'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Sayın Başbakanımız, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile görüşmüştür.

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır.

GÜLEN'İN İADESİ

Görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerimiz ele alınmış, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulmuştur. Sayın Başbakanımız, terör örgütü FETÖ'yle mücadele ve lideri Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD Yönetimi'yle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çizmiş, bu konudaki beklentilerimizin ABD Yönetimince karşılanmasının ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağından bahsetmiştir.

Sayın Başbakanımız devamla, FETÖ'den bir farkı olmayan DAEŞ gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektigini, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurgulamıştır.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiklerini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine her konuda Türkiye ile esasen yoğun olan diyalogun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizmiştir. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Sayın Başbakanımızın dile getirdigi her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydetmiştir.

TRUMP'TAN ERDOĞAN SELAM

Başkan Yardımcısı Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza selamını iletmiştir.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
HDP'li Aslan serbest bırakıldı
'Erbakan Hoca 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi'
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular
Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, yavru kediyi beslerken şehit oldu
11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, yavru kediyi beslerken şehit oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
HDP'li Aslan serbest bırakıldı
HDP'li Aslan serbest bırakıldı
'Erbakan Hoca 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi'
'Erbakan Hoca 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi'
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular
Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular
Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
'Hatayı yaptık ve deneyimli takım cezayı kesti'
'Hatayı yaptık ve deneyimli takım cezayı kesti'
'Takım ruhundan umutluyum'
'Takım ruhundan umutluyum'
Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum
Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti
'Türkiye'nin esas açığı teknoloji açığıdır'
'Türkiye'nin esas açığı teknoloji açığıdır'
Sarıkamış soğuğunda Mahmut Tuncer'den sıcak konser
Sarıkamış soğuğunda Mahmut Tuncer'den sıcak konser

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English