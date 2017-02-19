Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı

MÜNİH'te gerçekleşen Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin detaylarına ilişkin Başbakanlık'tan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam yolladığı detayı dikkat çekti.

Görüşmenin ana gündem maddesi DAEŞ'le mücadele, Fetullah Gülen'in iadesi vardı. Başbakanlık'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Sayın Başbakanımız, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile görüşmüştür.

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır.

GÜLEN'İN İADESİ

Görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvelik ilişkilerimiz ele alınmış, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulmuştur. Sayın Başbakanımız, terör örgütü FETÖ'yle mücadele ve lideri Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD Yönetimi'yle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çizmiş, bu konudaki beklentilerimizin ABD Yönetimince karşılanmasının ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağından bahsetmiştir.

Sayın Başbakanımız devamla, FETÖ'den bir farkı olmayan DAEŞ gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektigini, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurgulamıştır.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiklerini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine her konuda Türkiye ile esasen yoğun olan diyalogun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizmiştir. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Sayın Başbakanımızın dile getirdigi her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydetmiştir.

TRUMP'TAN ERDOĞAN SELAM

Başkan Yardımcısı Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza selamını iletmiştir.