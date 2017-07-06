Domuz nöbeti faciayla bitti

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyü ile Bilaller köyü arasındaki buğday tarlarında domuz nöbeti tutan bir kişi, kendisi gibi nöbete gelen köylülere domuz sanarak ateş etti. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyü ile Bilaller köyü arasındaki buğday tarlarında domuz nöbeti tutan bir kişi, kendisi gibi nöbete gelen köylülere domuz sanarak ateş etti. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunalan köyünde yaşayan Mehmet Kaya, Enver Güney ve Naci Kıran, tarlalarına dadanan domuzlara karşı nöbet tutmak üzere gece köylerinden ayrılarak Bilaller köyü yakınlarındaki buğday tarlalarına gitmek istedi. Bu esnada, yine tarlasını domuzlardan korumak üzere nöbet tutan R.T., gelen sesleri domuz zannederek tüfekle ateş etti. 54 yaşındaki Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Enver Güney ise yaralandı. Yaralı Güney, kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Kaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla komşu köylülerini vurduğu öne sürülen R.T. göz altına alındı.

(Sevdanur Şahin/İHA)