Domuz avında kazara arkadaşını vurdu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde domuz avına çıkan bir avcı, avlandığı esnada yanlışlıkla arkadaşını vurarak öldürdü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde domuz avına çıkan bir avcı, avlandığı esnada yanlışlıkla arkadaşını vurarak öldürdü.

Manyas'ın kırsal Kapaklı Mahallesinin Davulga mevkinde meydana gelen olayda domuz avına çıkan avcılar, kaza ile bir başka avcıyı vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Boğazpınar Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Z.M, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. Mustafa Kemal Görgül ve arkadaşlarının da avlandığı esnada Z. M'nin çalılıkların arasından çıtırtı sesi duyması üzerine domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Mustafa Görgül'ün feryadı üzerine yanına giden avcılar, Görgül'ün vurulduğunu gördü. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Kemal Görgül (59) Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile arkadaşının ölümüne neden olan Z.M. sinir krizi geçirdi.

Z.M. Jandarma ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Süleyman Özaydın / İHA)