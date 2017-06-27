Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dominic Thiem turnuvaya veda etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dominic Thiem turnuvaya veda etti

Belek Kaya Palazzo'da devam eden Antalya Open Çim Kort Tenis Turnuvası'nın 3.'üncü gününde çekişmeli karşılaşmalar yapılırken dünyanın 6 numarası Dominic Thiem kötü oyunuyla şaşırttı ve Ramkumar Ramanathan'a yenilerek 2. tura çıkamadı.

Belek Kaya Palazzo'da devam eden Antalya Open Çim Kort Tenis Turnuvası'nın 3.'üncü gününde çekişmeli karşılaşmalar yapılırken dünyanın 6 numarası Dominic Thiem kötü oyunuyla şaşırttı ve Ramkumar Ramanathan'a yenilerek 2. tura çıkamadı.
Güney Afrikalı tenisçi Lioyd Harris'i 2-0 mağlup eden Sırb tenisçi Janko Tibsarevic, Polonyalı tenisçi Kamil Majchrzak'ı 2-0 mağlup eden İtalyan tenisçi Andreas Seppi, Dominicli tenisçi Victor Estrella Burgos'u 2-1 mağlup eden Alman tenisçi Daniel Altmaier ile müsabaka sakatlanarak sırasında sahadan çekilen Slovak tenisçi Martin Klizan'ı hükmen mağlup Marsel İlhan ana tablonun ikinci turuna çıkmayı başardı.
Günün diğer maçlarında tek erkekler ikinci tur müsabakalarında Mısırlı tenisçi Mohammed Safwad'ı 2-0 yenen Fransız tenisçi Adrian Mannarino, Arjantinli tenisçi Carlos Berlocq'a karşı 2-1 galip gelen Kıbrıslı tenisçi Marcos Baghdatis, Belçikalı tenisçi Steve Darcis'i 2-0 skorla yenen ve Seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak turnuvaya ikinci turdan başlayan İspanyol tenisçi Fernando Verdasco ile yine turnuvaya seri başı olarak birinci turda maç yapmayarak ikinci turdan başlayan dünyanın 6 numaralı sporcusu Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem'i beklenmeyen bir sonuçla 2-0 yenen Hintli Ramkumar Ramanathan ana tabloda çeyrek finale yükselen ilk isimler oldu.
Öte yandan çitler müsabakalarında Meksikalı Santiago Gonzalez / AmerikalıScott Lipsky ikilisini 2-0 mağlup eden İsrailli Jonattan Erlich / Hırvat Nikola Mektic ikilisi, Brezilyalı Rogerio Dutra Silva / İtalyan Paolo Lorenzi ikilisini 2-0 mağlup eden İşviçreli Robert Lindstedt / Pakistanlı Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisi, Hollandalı Wesley Koolhof / Hollandalı Matwe Middelkoop ikilisini 2-1 mağlup eden Hintli Leander Paes / Canadalı Adil Shamassin ikilisi ve Türk Sarp Arabıgun / Türk Altuğ Çelikbilek ikilisini 2-0 yenen Arjantinli Carlso Berlocoq / Protekizli Joalo Sousa ikilisi çiftlerde tur atladı.
(Sedat Temel/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Gomis'in kariyeri
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Tatil trafiği erken başladı
Tatil trafiği erken başladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Gomis'in kariyeri
Gomis'in kariyeri
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Dominic Thiem turnuvaya veda etti
Dominic Thiem turnuvaya veda etti
Galatasaray, Gomis'i açıkladı
Galatasaray, Gomis'i açıkladı
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı
Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English