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Domates yeme yarışmasından renkli görüntüler
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Domates yeme yarışmasından renkli görüntüler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen domates yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen domates yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.
İlçede düzenlenen etkinlik kapsamında önce Cumhuriyet Meydanından başlayarak Sarnıç Tepesine yaklaşık dört kilometre yürüyüş yapıldı. Sarnıç Tepesine ulaşan yürüyüşçülere Kumluca Belediyesi ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan mercimek çorbası, zeytin, peynir, domates, salatalık, pişi ve çaydan kahvaltı ikram edildi.

"YÜRÜYÜŞÜN TEMASI DOMATES"
Kahvaltının ardından konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak her ay bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve bu yürüyüşlerin her birinin farklı temaları olduğunu belirterek, bu yürüyüşün de temasının domates olduğunu söyledi. Kumluca ve yöresinde üretilen ürünlerin doğal ve kontrollü olarak üretildiğini kaydeden Çetinkaya, "Kumluca'nın var oluş nedeni domates. Bugünkü yürüyüşümüzde Kumlucalılar olarak, üreticiler olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu. Kumluca'da üretilen ürün güvenilir gıda, herkes sofrasında eğer Kumluca'da üretilmişse hiç endişe duymadan yiyebilir. Biz doğal üretim yapıyoruz, toprakta yetiştiriyoruz, geçmişte dedelerimiz,, nenelerimiz nasıl yetiştirmişse toprağa bağlı olarak yetiştiriyoruz" dedi.
Tarım sektörü için yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çetinkaya, 'Biz burada küçük çiftçiler, aile işletmeciliği yapıyoruz. Hal böyle olunca bizim gücümüz sermaye ile mücadele etmeye yetmiyor. Hal böyle olunca biz ürettiğimiz ürünü 1.10 kuruşa satıyoruz, 5 liraya, 6 liraya başkaları satıyor. Halbuki burada olması gereken tam tersi. Eğer tüketiciler bu konuyu bilmezlerse doğal yollarla üretilen ürünü değil, suni olarak yetiştirilen ürünü çok fazla fiyata tüketir. Bu da hem bizim üreticimize, hem de doğal olarak tüketim yapamayan tüketicilerimize zarar verir. Biz doğru olanı yapıyoruz, topraklı üretime devam edeceğiz. Kumluca bir gün bu yaptığı doğruları tüketiciye anlatacaktır. Bunu sizlerle birlikte biz başaracağız" diye konuştu.

"KADINLAR VE ÇOCUKLAR ARASI DOMATES YEME YARIŞMASI"
Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan kadınlar ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. 10 kadının yarıştığı yarışma öncesi kadınlar yiyecekleri domates kasalarını hassas terazilerle tartarak aldılar. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates yiyen Meral İlci ikinci ve 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 3 40 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren kadın ve çocuklara Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, daire amirleri ve mahalle muhtarları tarafından kupa ve madalyaları verildi.
Domates yeme yarışmasında birinci olan Ela Karakaya, domates yeme yarışmasında maksatlarının yarışmak değil, domatesin kalitesini göstermek olduğunu belirterek, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Burada biz hiç domatesleri yıkamadık. Seradan nasıl geldiyse o şekilde yedik. Doğal ve çok lezzetliydi." dedi.
Çocuklar kategorisinde birinci olan Kazım Gencer ise yarışmada kupayı almasının biraz zor olduğunu ancak yarışmada birinci olarak kupa kazandığını için gururlu olduğunu söyledi.
(Ramazan Sarıkayalı / İHA)

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