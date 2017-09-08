08.09.2017 10:20 Dolunaylı İstanbul Boğazı manzarası mest etti

İstanbul Boğazı'nda dün akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti. Ay manzarasına balıkların da görüntüsü eklenince Boğaz'da seyrine doyulmaz bir manzara oluştu. İstanbul Boğazı'nda dün akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti. Ay manzarasına balıkların da görüntüsü eklenince Boğaz'da seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün manzarasıyla birleşen dolunay ile manzara keyfi yaşadı. Dolunayın İstanbul sırtlarında yavaş yavaş belirerek, köprü manzarasıyla birleşmesi görüntülendi. Vatandaşlar bu anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Bu sırada manzaraya deniz yüzeyine çıkan balıkların görüntüsü de eklenince, boğazda seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.



